Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Calcio d’estate, appuntamento domenica 25 agosto alle 18 al centro sportivo di Vedano Olona per l’amichevole fra la Varesina (serie D) e la Solbiatese, che si annuncia come una delle squadre da battere nel prossimo campionato di Eccellenza. Insomma, una sfida interessante fra due formazionbi che puntano in alto, nelle rispettive categorie. Proseguono dunque i test del pre-season; la stagione ufficiale inizierà poi con la Coppa Italia.

Orario e biglietti

Il fischio d’inizio di questa amichevole è previsto alle 18, biglietto di ingresso con posto unico a 5 euro, mentre l’ingresso è gratis per i minori di 14 anni ed i tesserati della Varesina, che organizza l’evento sportivo domenicale.

(foto archivio: giocatori della Varesina esultano dopo un gol)

20082024