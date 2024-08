ilSaronnese

CISLAGO – Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di manutenzione e riqualificazione impiantistica e acustica dell’auditorium comunale “L’angolo dell’arte” di via Stazione a Cislago. L’intervento, volto a restituire alla comunità un luogo di aggregazione e cultura, è ormai prossimo alla conclusione.

L’auditorium, completamente rinnovato, si prepara a diventare nuovamente il cuore pulsante della vita culturale del paese. Una volta riaperto, lo spazio ospiterà una vasta gamma di eventi, tra cui incontri, rappresentazioni teatrali, concerti e altre iniziative artistiche, consolidando il suo ruolo centrale nella promozione della cultura e dell’arte all’interno della comunità. Con queste migliorie, l’auditorium “L’angolo dell’arte” sarà in grado di offrire un’esperienza di fruizione più confortevole e di qualità, rafforzando il suo impegno come punto di riferimento culturale per tutti i cittadini di Cislago.

