SARONNO – Incendio alle porte di Saronno, nel verde tra Solaro e Limbiate: bruciati alcuni capanni.

E’ bastato contattare il proprietario di casa e avvisarlo del problema per permettergli da remoto di spegnere l’allarme che stava “facendo impazzire” l’intero isolato.

Saronno, su Facebook il grazie ad una coppia che ha aiutato una saronnese in difficoltà.

Ancora una volta lo storico Palazzo Arese Borromeo viene scelto come set per i videoclip di star e gruppi musicali internazionali. Stavolta sono stati i seguitissimi Kard, gruppo sudcoreano divenuto un vero fenomeno mondiale, ad ambientarvi il video del loro nuovo brano “Tell my Momma”. “Ed è così che la bellezza del nostro Palazzo storico viene ammirata in tutto il mondo!” sottolineano i responsabili dell’Amministrazione comunale cesanese.

