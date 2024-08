Cronaca

CESATE / MOZZATE – In zona, nella giornata, odierna, due incidenti con feriti.

Oggi alle 18 intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho e di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella in via De Gasperi a Cesate per un tamponamento fra due automobili. Un uomo di 56 anni ha avuto bisogno di assistenza medica ed è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese, con lesioni comunque lievi. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Oggi alle 17.20 a Mozzate in via Limido si è invece registrata una caduta dalla bicicletta: è stato soccorso un 45enne, apparso non in pericolo di vita. Sul posto l’auto-infermieristica proveniente da Saronno e una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

20082024