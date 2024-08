news

Pepe Unchained, progetto che prevede l’uso del token $PEPU e la creazione di un ecosistema su blockchain Layer-2, sta continuando la sua prevendita con una crescita esplosiva. Finora sono stati raccolti oltre 9 milioni di dollari: si tratta di un record senza dubbio importante per le prospettive degli sviluppatori e dei trader che stanno investendo in questo token.

Pepe Unchained si ispira al celebre meme Pepe the Frog, già parte integrante del successo della meme coin PEPE. Questa ha raggiunto un massimo storico a maggio 2024 con un aumento di valore straordinario. Comprensibile quindi che il team di sviluppo abbia voluto utilizzare la famosa rana come mascotte del proprio progetto. Tuttavia, Pepe Unchained non si limita a cavalcare l’onda del successo di PEPE; al contrario, costruisce una narrativa più sofisticata, puntando sull’innovazione della blockchain Layer-2.

La scelta di adottare una blockchain Layer-2 è strategica: questa tecnologia offre vantaggi significativi rispetto alla più diffusa Layer-1, come transazioni più rapide, maggiore sicurezza, costi di commissione ridotti e ricompense più elevate per lo staking. Il nome “unchained” riflette proprio l’obiettivo di Pepe di liberarsi dai limiti delle soluzioni tradizionali, esplorando nuove opportunità di crescita e rendimento.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained

I vantaggi della Layer-2

Pepe Unchained fa di questo elemento la sua chiave di volta. Bisogna dire innanzitutto che la blockchain Layer-1, utilizzata da molte criptovalute e meme coin, è molto trafficata. Questa congestione porta quindi a transazioni più lente. Spostandosi su Layer-2, il team di sviluppo di Pepe Unchained vuole velocizzare le transazioni, ma anche ridurre i costi delle commissioni. Questa maggiore velocità potrà fornire anche ricompense doppie per chi investe nel token, piazzandoli in staking. Bloccandoli, si possono ottenere ancora APY stimati del 210%.

I token PEPU sono in totale 8 miliardi, e sono stati allocati in maniera accurata in una tokenomics studiata in modo preciso. Il 20% del totale è per la prevendita, permettendo così a un nutrito gruppo di investitori di accedere al token al prezzo più favorevole. A seguire, il 30% è dedicato allo staking, proprio perché le ricompense sono superiori alla media, l’allocazione riflette tale caratteristica del progetto. Il 20% è allocato per il marketing, con il 10% invece per la liquidità.

Questa struttura di allocazione non solo supporta la solidità finanziaria del progetto, ma ne garantisce anche la sostenibilità a lungo termine, in linea con la roadmap che mira a creare un ecosistema su Layer-2, interoperabile con la blockchain Ethereum.

PEPU è una gemma da 100x?

Gli analisti stanno già esaminando Pepe Unchained come un possibile nuovo astro nascente tra le meme coin, con alcuni che lo identificano come un potenziale investimento 100x. Con il token PEPE che ha già visto il suo massimo e una successiva correzione del 45% dal picco di maggio, molti trader potrebbero spostare l’attenzione su PEPU, alla ricerca di nuovi rendimenti.

Nonostante il prezzo attuale del token $PEPU sia relativamente basso, acquistabile a $0,009163$, le aspettative sono alte. Con la fine della prevendita e il successivo listing sui principali exchange, è previsto un significativo apprezzamento del valore del token, offrendo così interessanti opportunità di profitto per gli investitori della prima ora.

Pepe Unchained, alla luce dei 9,4 milioni di dollari raccolti in finanziamenti e del clamore mediatico che sta suscitando, si configura come una delle più promettenti nuove meme coin sul mercato, capace di catturare l’attenzione di un pubblico vasto grazie alla sua combinazione di innovazione tecnologica e strategia di marketing. Mentre il progetto continua a svilupparsi, è possibile seguire gli aggiornamenti attraverso la pagina social su X e Telegram, unendosi alla comunità crescente che supporta questo ambizioso ecosistema. Se dovesse effettivamente riuscire a prendere il posto di PEPE, potrebbe balzare in alto nella classifica delle meme coin non appena arriverà la quotazione ufficiale su CEX e DEX.