Comasco

ROVELLO PORRO – Il Comune di Rovello Porro ha annunciato che mercoledì 21 agosto il cimitero resterà chiuso al pubblico per consentire lo svolgimento di lavori di diserbo sui viali interni e nelle aree verdi. Questi interventi di manutenzione, spiegano dall’ente locale “sono necessari per garantire la cura e la pulizia delle aree cimiteriali”. Una iniziativa che si inserisce nell’impegno per offrire un ambiente sempre decoroso e ben mantenuto per i visitatori.

I responsabili dell’Amministrazione civica rovellese si “scusano per l’eventuale disagio arrecato” e ringraziano “i cittadini per la comprensione”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: precedenti interventi di manutenzione sempre nell’area del cimitero di Rovello Porro, a cura dell’Amministrazione civica rovellese e che sono stati eseguiti negli anni scorsi)

20082024