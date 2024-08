Città

SARONNO – L’assessore all’Ambiente Franco Casali aveva annunciato l’intervento ad inizio estate spiegando che sarebbe stato realizzato entro fine agosto e così è stato. Oggi 20 e domani 21 agosto via Milano è chiusa per permettere l’abbattimento di 4 platani.

Come detto l’intervento era stato annunciato da Casali: “Purtroppo quando le piante, per motivi diversi, muoiono vanno abbattute. In caso di platani occorre coinvolgere il servizio Ersaf e attendere loro sopralluogo e autorizzazione”. Un iter che il Comune di Saronno ha seguito: “Ersaf ha autorizzato le nostre quattro richieste di abbattimento di platani morti”. A luglio era stata abbattuta una prima pianta decisamente pericolante oggi e domani toccherà alle altre 3.

L’intervento realizzato dalla Ozanam prevede la chiusura di via Milano dall’ingresso del cimitero fino all’ingresso della piattaforma ecologica durante l’orario in cui opereranno i giardinieri.

Saronno, platani nastrati dal servizio fitosanitario in via Milano: foto e motivazioni

