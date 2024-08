Cronaca

SARONNO – In un primo momento l’allarme è scattato per l’investimento di una persona sui binari ma in realtà l’uomo era un viaggiatore che era stato aggredito.

Sono le prime informazioni su quanto successo nella serata di domenica nella stazione di Saronno di piazza Cadorna. L’allarme è scattato intorno alle 18 quando alcune persone hanno notato un uomo ferito sulla banchina. E’ arrivata la chiamata alla centrale operativa Areu che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra e un’automedica. La vittima un 32enne è stato soccorso sul posto e trasferito nel giro di un’ora all’ospedale di Saronno in codice verde.

A chiarire l’accaduto e i dettagli dell’aggressione, ad opera di due stranieri secondo le prime indiscrezioni, saranno ora i carabinieri della compagnia cittadina che sono intervenuti sul posto e stanno recuperando le immagini della videosorveglianza. Al momento non sono emersi ulteriori particolare la presenza dei mezzi di soccorso nello scalo ha suscita grande curiosità e un po’ di allarme.

