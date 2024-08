Città

SARONNO – Serpente a spasso fra le case di Saronno: è stato avvistato in via San Francesco, zona nord cittadina, un esemplare di biscia. Probabilmente investito da un’automobile di passaggio, era morto ma non è comunque passato inosservato, alcune immagini sono comparse anche sui social.

Si trattava di un biacco, una biscia del tutto innocua per l’uomo (ne rifugge il contatto), e che non ha veleno, ma molto importante per mantenere gli equilibri ecologistici e naturalistici, ed è un “nemico” dei ratti.

Specie autoctona, è ben diffuso nelle campagne e nei boschi della zona, come nel vicino Parco del Lura: questo esemplare per qualche motivo si era evidentemente spinto sino ad una zona urbanizzata.

(foto: particolare di una delle immagini comparse sui social)

20082024