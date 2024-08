Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’amministrazione comunale in risposta alle dichiarazioni di Forza Italia Solaro sul custode della villa comunale.

A seguito della rinuncia del precedente custode per motivi famigliari, si è provveduto ad incaricare un nuovo addetto alla custodia della Villa Comunale. Con la delibera numero 76 del 4 luglio 2024 è stato nominato un nuovo custode. Secondo la delibera dei criteri generali per l’affidamento del servizio di custodia di immobili di proprietà del Comune di Solaro non è necessaria la pubblicazione di un bando se la custodia è affidata ad un dipendente comunale o al coniuge, come in questo caso.

Come disposto dalla deliberazione citata, l’affidamento del servizio ha carattere fiduciario ed è effettuato ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale a persona che dia garanzia di ottima condotta morale propria e dei familiari conviventi, a tutela dell’elevato valore dei beni in custodia. Dalla ricerca è emersa una sola candidatura e dopo le valutazioni del caso la custodia è stata affidata a decorrere dal primo agosto 2024.

