CARONNO PERTUSELLA – Amichevole di prestigio quella disputata oggi pomeriggioo al Comunale: di fronte la prima squadra della Caronnese (Eccellenza) e la Primavera del Como, entrambe ormai agli sgoccioli della preparazione estiva e pronte per affrontare una lunga stagione di calcio.

La partita è stata a lunghi tratti equilibrata: buoni gli spunti evidenziati da ciascuna formazione che ha testato a dovere diverse tattiche di gioco sul sintetico di Caronno Pertusella, che sarà per entrambe le squadre il campo di gioco casalingo dei rispettivi campionati. Il match è servito per mettere ulteriori minutaggi nelle gambe dei giocatori, reduci da settimane di lavoro atletico sfiancante, in vista dei primi impegni ufficiali. Il risultato finale è stato di 2-0 per i padroni di casa, frutto di una doppietta del nuovo acquisto caronnese Niccolò Colombo.

Nel primo tempo i caronnesi sono passati in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo, grazie ad un rigore insaccato dall’attaccante ex Pro Patria, Magenta, Saronno, Legnano, Castanese e Rg Ticino. Il bomber caronnese si è ripetuto al 23′ della prima frazione di gioco, grazie ad una precisa palla di Napoli ben controllata spalle alla porta e quindi calciata a dovere gonfiando la rete per la sua doppietta personale.

Le parole del mister

Soddisfatto l’allenatore della Caronnese Michele Ferri: “Abbiamo fatto un ottimo allenamento. E’ stato un buon test per iniziare a trovare la distanza giusta tra i reparti. E’ stata anche una buona partita per i nuovi arrivati in squadra a livello di integrazione con la rosa. Sono contento di aver visto una bella risposta a livello di atteggiamento positivo di squadra: avanti così!”.

Prossimo e ultimo appuntamento con le amichevoli estive della Caronnese sabato 24 agosto quando alle 17 i rossoblù ospiteranno sul campo amico la NovaRomentin (ex Rg Ticino).

Il tabellino

Caronnese-Primavera Como 2-0

Reti: 15′ pt Colombo (Caronnese; rig.), 23′ pt Colombo (Caronnese).

CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli, Zibert, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Cerreto, Colombo, Becerri, De Angelis. Entrati nel corso della partita: Cassulo, Brugnone, Sotelo, Canizzaro, Tondi, Rosa, Pascale, Molinaro. All. Ferri.

PRIMAVERA COMO: Bovi, Epifani, De Nicolo, Bernasconi, Iacovello, Brasolin, Bierstekers, Serraglia, Piscitelli, Razi, Arioli. Entrati nel corso della partita: Loverre, Galafassi, Lebyad. All. Buzzegoli.

21082024