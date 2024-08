iltra2

CASTIGLIONE OLONA – “E’ stato segnalato che alcune fioriere del cimitero di Castiglione Olona sono state utilizzate come luogo per le deiezioni canine”, così inizia la nota del comune di Castiglione Olona, pubblicata sui social nei giorni scorsi. “Si ricorda – continua – a tutti i proprietari di cani che non raccogliere i bisogni del proprio animale è un comportamento sanzionato, con la possibilità di incorrere in multe salate.”

“Per rispetto verso gli altri e per una convivenza civile, è fondamentale che ogni proprietario ben educato si impegni a raccogliere sempre gli escrementi del proprio cane, soprattutto in luoghi pubblici come marciapiedi, strade e aree comuni. Aiutiamoci a mantenere i nostri spazi pubblici puliti e decorosi.”

(foto archivio)

