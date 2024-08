news

Il mercato delle criptovalute, che recentemente ha visto significative oscillazioni dei prezzi, è entrato in una fase di consolidamento. Le turbolenze economiche in Giappone e le sue ripercussioni globali hanno innescato un forte calo dei prezzi, seguito da una parziale ripresa.

Tuttavia, ieri il mercato ha registrato una vigorosa ripresa, con Bitcoin ritornato sopra 60.000 dollari e con Ripple e TRON che sono esplosi, mentre la capitalizzazione di mercato generale è salita del 4% a $2,14 trilioni.

Al contrario, appare come ben consolidata la prevendita di Base Dawgz, che è a un passo dai $3 milioni e che offre una percentuale di APY al momento superiore all’820%, oltre a tutti i vantaggi che una meme coin dalla natura multi-chain può dare.

VAI ALLA PRESALE DI BASE DAWGZ

Il calo di Bitcoin preoccupa gli investitori

Recentemente Bitcoin ha registrato un notevole calo dei prezzi, causando non poca preoccupazione tra gli investitori. In seguito il suo valore si è stabilizzato intorno alla soglia dei 60.000 dollari, pur continuando a fluttuare. La scorsa settimana, Bitcoin ha superato brevemente il tetto di 60.000 dollari, ma non è riuscito a mantenersi stabile a quel livello.

Solo ieri ha registrato un pump di circa il 4% superando quella soglia psicologica.

Le altre altcoin seguono il declino di BTC

Le altre altcoin hanno rispecchiato il pump di Bitcoin: Ethereum è aumentato di oltre il 2%, raggiungendo i 2.655 dollari e aumentando la sua capitalizzazione di mercato a 319 miliardi di dollari.

Anche Binance Coin (BNB) ha continuato la sua traiettoria rialzista con un incremento superiore al 6%. BNB si è portato sopra quota 570 dollari.

Ma tra le top 10 chi ha fatto registrare i risultati migliori sono Ripple e TRON: XRP ha registrato un balzo del 4% arrivando a superare anche 0,61 dollari. TRON, grazie al +7,9% di ieri, ha addirittura scalzato Cardano e si è accomodata in decima posizione per market cap.

Base Dawgz è a un passo dai $3 milioni in prevendita

Tra le prevendite, c’è da segnalare Base Dawgz ($DAWGZ), un nuovo progetto di meme coin che continua a riscuotere successo in presale, visto che è a un passo dal raggiungere l’ambito traguardo dei $3 milioni. Creato all’inizio su Base, rivela ben presto la sua natura multi-chain, sbarcando su altre blockchain, ovvero Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche.

Uno dei suoi punti di forza è proprio la garanzia di un fattore importante come l’interoperabilità, e che raggiunge attraverso tecnologie come Wormhole e Portal Bridge. Forte anche di questi fattori, la sua prevendita ha superato al momento $2,9 milioni, con un token DAWGZ al costo di 0,007784, fino al prossimo aumento.

Altri aspetti che attirano gli investitori è lo staking, con APY al momento superiore all’820%, e lo share-to-earn, che permette di ricevere il 10% dell’importo dell’acquisto di coloro che investono cliccando su un link condiviso.

Un’altra possibilità di guadagnare token DAWGZ la dà un airdrop attualmente in corso, al quale lo youtuber Felice Grimaudo ci spiega come partecipare:

Per acquistare DAWGZ, è possibile collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale del progetto e scambiare token Base, Solana, Ethereum, Avalanche o BNB con il numero di token DAWGZ desiderati.

Infine, è anche possibile seguire i canali ufficiali di Base Dawgz su X, dove i follower sono più di 5.800, e su Telegram, dove superano gli 8.740.

VISITA LA PRESALE DI BASE DAWGZ