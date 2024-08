Comasco

LOMAZZO – Il Comitato della Croce rossa italiana di Lomazzo annuncia l’avvio di un nuovo corso destinato agli aspiranti volontari. Un’occasione unica per chiunque desideri mettere il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della comunità, contribuendo al miglioramento della qualità della vita di chi ha più bisogno.

Presentazione del Corso

La serata di presentazione del corso si terrà il 6 settembre alle 20.30, nella sede della Croce rossa di Lomazzo, situata in via dello Sport 7. Durante l’incontro, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere le varie attività svolte dalla Cri e di scoprire in che modo possono contribuire. La partecipazione alla serata non comporta alcun obbligo di iscrizione al corso, ma per motivi organizzativi è necessario accreditarsi tramite il link crilo.eu/volontari2024.

Chi può diventare volontario?

La Croce rossa di Lomazzo è sempre alla ricerca di nuovi volontari, persone motivate e pronte a nuove sfide. Possono diventare volontari tutti coloro che abbiano compiuto almeno 14 anni. Non è necessario essere coinvolti solo in attività di emergenza; ci sono infatti numerosi servizi in cui è possibile impegnarsi, come quelli dedicati agli anziani, ai bambini, e ai trasporti sociali.

Un Volontariato per Tutti

Essere volontario della Croce rossa non significa necessariamente prestare servizio in ambulanza. Le opportunità di impiego sono molteplici e aperte a tutti: dai pensionati, alle casalinghe, agli studenti, fino a chi ha disponibilità di tempo libero durante il giorno. Il corso, che si conclude con un esame finale, rilascerà un attestato di partecipazione a tutti coloro che lo completeranno con successo, conferendo loro il titolo di Volontario della Croce Rossa Italiana.

Per maggiori informazioni

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la Croce rossa di Lomazzo via email all’indirizzo [email protected] o telefonare al numero 0296370880 (opzione 4). Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito ufficiale www.crilomazzo.org.

Questo corso rappresenta un’opportunità preziosa per chiunque desideri fare la differenza nella propria comunità. La Croce rossa di Lomazzo vi invita a scoprire il valore del volontariato e a unirvi alla sua missione di solidarietà.

21082024