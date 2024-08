Città

SARONNO – Fumata nera per la nuove torri faro, che il Comune ha appena fatto installare allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi: sarebbero emersi problemi tecnici, per i quali sono necessari ulteriori interventi, programmati la prossima settimana. E così è stata spostata al pomeriggio di sabato l’amichevole fra il Fbc Saronno (Eccellenza) e Seregno (Promozione) originariamente programmata in orario serale proprio come occasione per “riaccendere” le luci dello stadio. L’incontro coi brianzoli si disputerà dunque con inizio alle 17.30.

A questo punto, se tutto andrà bene, l’inaugurazione delle torri faro per un incontro calcistico avverrà per il primo match ufficiale della stagione 2024-2025 del Fbc Saronno quando mercoledì 18 settembre alle 20.30 i biancocelesti ospiteranno l’Olginatese per il girone iniziale di Coppa Italia.

Il primo test delle torri faro si era tenuto nei giorni scorsi ed aveva dato esiti positivi ma poi, evidentemente, sono emersi dei problemi sulla “tenuta” dell’illuminazione, in modo continuativo, per le due ore necessarie alla disputa di una partita di calcio.

