Un viaggio alla scoperta dei sapori della tradizione culinaria italiana sarebbe incompleto senza una visita alla splendida Bologna, nota a tutti per la ricchezza e la qualità della sua cucina. Se siete alla ricerca di un luogo che incarni appieno lo spirito genuino e passionale della gastronomia bolognese, il ristorante Bologna l’Antica Osteria La Fatica saprà senz’altro stupirvi.

Fondata da un gruppo coeso e compatto, L’Osteria La Fatica è stata avviata grazie al desiderio di riaprire e rivitalizzare un ristorante storico nel cuore di Bologna. Dietro questo progetto c’è l’entusiasmo di Giovanni, sempre stato affezionato a questo luogo, la fede incondizionata di Federico nel sogno di riportare in vita l’osteria e il coraggio di Valentina, che ha spazzato via ogni limite e confine per rendere reale questa impresa meravigliosa.

Uno dei segreti del successo della Fatica è senz’altro il contributo del rinomato Chef Pasquale, grazie al quale l’osteria può vantare una cucina di alta qualità, capace di combinare magistralmente i piatti della tradizione culinaria bolognese con tocchi di moderna inventiva.

L’Osteria è aperta quasi tutti i giorni, dalla mattina fino a tarda notte, con un orario continuato che consente di assaporare le delizie del menù in qualsiasi momento della giornata – perfetto per accomodarsi ed assaporare un ricco pranzo oppure fermarsi per una cena sotto le stelle.

Lunedì è l’unico giorno di riposo dell’osteria: un momento dedicato al recupero delle energie e alla preparazione per poter accogliere nuovamente i clienti nel migliore dei modi dal martedì alla domenica.

Situata in Via Torleone 8A a Bologna, l’Osteria La Fatica aspetta solo di farvi scoprire la sua particolare atmosfera, i suoi gustosi piatti e l’accoglienza calorosa del suo staff. Per qualsiasi informazione o per prenotare un tavolo, potete contattarli al numero +39 338 225 9163 o via mail all’indirizzo [email protected].

Non vi resta che armarsi di forchetta e buon appetito!