SARONNO – Nelle giornate di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 agosto la via Mantegazza, all’intersezione con via Buozzi, sarà interessata da lavori urgenti alla rete fognaria.

Per consentire l’intervento in sicurezza, dalle 8 alle 18, la viabilità sarà così modificata:

– mercoledì 21: chi percorre via Buozzi, all’intersezione con via Mantegazza avrà l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via Lainati;

– giovedì 22 e venerdì 23: chi percorre via Buozzi, all’intersezione con via Mantegazza avrà l’obbligo di svolta a destra in direzione viale Lazzaroni;

– dal 21 al 23 agosto: chi percorre via Mantegazza provenendo da viale Lazzaroni in direzione via Lainati, in corrispondenza di via De Nicola avrà l’obbligo di svolta proprio in via De Nicola;

– nelle giornate del 22 e 23 agosto: la via Mantegazza (nel tratto tra via Buozzi e via Locatelli) è strada a fondo chiuso, con accesso e uscita da via Locatelli esclusivamente per i residenti e i mezzi di soccorso. Lungo il tratto vige divieto di sosta su entrambi i lati.

