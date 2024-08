Città

SARONNO – L’ordinanza è stata emessa lo scorso 17 agosto e negli ultimi giorni sono comparsi i cartelli che annunciano il divieto di sosta.

Da domani giovedì 22 agosto a domenica 25 agosto nell’area di sosta a pagamento davanti al Municipio sarà vietata la sosta per consentire la realizzazione del cantiere per la riqualificazione dell’area di sosta. Il progetto prevede che l’area di sosta sia divisa in due parcheggi con accessi separati: quella posta a Nord del Municipio e quella posta a Sud e sarà dotato di percorsi segnalati per i pedoni che vi transitano per accedere al Comune e che scendono o salgono dalle auto.

Il primo parcheggio avrà accesso ed uscita da via Cesati con senso di circolazione che diventerà antiorario per ridurre i rischi di collisione. Quello posto a sud, avrà invece due accessi, sempre da via Cesati, opportunamente separati per ingresso ed uscita. I parcheggi Nord e Sud saranno a loro volta fisicamente separati da un’aiuola verde.

La riqualificazione utilizza le tecnologie previste dallo Smart Parking, ovvero dei sensori di parcheggio per rilevare quali siano gli stalli occupati, controllarne il pagamento, e segnalare quelli liberi. Due appositi cartelli luminosi, posti in via Cesati, segnaleranno le disponibilità di posti per il parcheggio Nord e per quello Sud. Inoltre, prossimamente, un’App specifica guiderà l’automobilista verso il primo stallo libero, minimizzando i tempi di circolazione all’esterno e all’interno dei due parcheggi, e riducendo così code e ingorghi, stress, consumi ed inquinamento a beneficio dell’ambiente, della salute e del portafoglio dei cittadini.

L’intervento prevede che entrambi i parcheggi Nord e Sud siano a pagamento (attualmente lo è il solo parcheggio Nord), ma che la sosta in entrambi sia gratuita per la prima mezz’ora (oggi nel parcheggio Nord non c’è gratuità, ma si paga dal primo minuto).

Nel contempo, i parcheggi contigui delle vie Cesati, IV Novembre, Milano e piazza Nassirya, attualmente a pagamento, diventeranno gratuiti con sosta a tempo, così da garantire una disponibilità della sosta libera sostanzialmente invariata.

Diciannove stalli andranno persi per garantire più adeguate misure di sicurezza in entrambi i parcheggi.

I lavori sono iniziati lunedì 22 luglio e dovrebbero durare, salvo inconvenienti e problemi legati al meteo 45 giorni.

