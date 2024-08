Città

SARONNO – E’ un’azienda di Varese che opera nel settore dagli anni Novanta il fornitore scelto dall’Amministrazione comunale per la fornitura di sedie del palazzo comunale.

Dell’investimento si è parlato anche nell’ultima seduta di consiglio comunale durante la presentazione dell’ultima variazione di bilancio.

Nella determina che affida l’incarico l’Amministrazione spiega come “alcune delle sedie in dotazione

presso il Comune di Saronno, oltre ad essere ormai deteriorate, non siano conformi alle normative che

definiscono le caratteristiche delle varie classi di sedie ergonomiche e ne determinano la conformità

con quanto stabilito dalla legge”. L’intervento è stato necessario anche perchè alcune sedie sono troppo usurate ed altre servono invece perchè sono state create nuove postazioni per il personale neo assunto.

E’ stato così deciso l’acquisto di 170 sedie per il personale dipendenti mentre le sedie attualmente in dotazione che non siano usurate e siano rispettose delle normative tutte saranno destinate a varie

sale riunioni o per il ricevimento del pubblico.

