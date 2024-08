Softball

HAARLEM – Giornata dai due volti quella odierna in Coppa Coppe di softball per l’Inox Team Saronno. Tutto bene, come da pronostico, nel pomeriggio con la nettissima vittoria sullo spagnole Sant Boi: 16-0 in una gara senza storia e nella quale la lanciatrice saronnese Chiara Rusconi non ha concesso niente alle avversarie.

Male la gara serale con le padrone di casa della Sparks nella quale le saronnesi hanno perso 5-1: a questo punto le olandesi restano solitarie al comando del girone. Si gioca sino a venerdì la fase preliminare, sempre al centro sportivo di Haarlem, e poi sabato sono previste semifinali e finali che metteranno di fronte le prime quattro classificate.

(foto Fred Versluis: una fase di Bonn Capitals-Inox Team Saronno)

21082024