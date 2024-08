Degasperi era inoltre convinto che:” in questi corpi essenzialmente amministrativi, “anche se vi sarà il libero giuoco della maggioranza e della minoranza politica, non entri troppo la politica”(…) “Bisognerà che si arrivi al concreto, che si educhino gli uomini nell’ambiente regionale ad essere maturi e capaci per far difendere una politica nel Parlamento, ma che negli ambienti ragionali soprattutto si faccia della buona amministrazione”. Purtroppo le idee di Degasperi non hanno avuto seguito ed il partito comunista utilizzò alcune Regioni in cui aveva la maggioranza per conseguire fini politici che non hanno portato alcuna prosperità, ma hanno contribuito ad accrescere i problemi portando avanti concetti sbagliati di autonomia come mezzo per fare lotta politica contro la Democrazia Cristiana.

Il centralismo non è stato in grado di sviluppare il sud Italia, ma ha creato le condizioni per una irresponsabilità nella gestione della politica dove anche in Lombardia i politici sono soliti fare scarica barile prendendosi meriti non propri e scaricando le colpe su altri enti amministrativi di diverso livello.

Degasperi portò avanti un’idea di autonomia amministrativa che voleva migliorare l’efficienza della Repubblica e la responsabilità degli amministratori. Oggi la riforma Calderoli dell’autonomia differenziata segue questo solco: maggiore responsabilità per i politici che vorranno amministrare regioni autonome, dove alcune competenze oggi condivise con lo Stato diventeranno competenze esclusive delle Regioni. Non si potrà più fare scarica barile, ma chi amministra dovrà metterci la faccia ed i cittadini che votano potranno scegliere con cognizione di causa ed in modo più responsabile. E’ evidente che tale riforma intenda migliorare l’efficienza e l’efficacia delle politiche di competenza esclusiva delle Regioni autonome. L’autonomia di Degasperi voleva essere un mezzo per unire i confini e per mantenere insieme in pace i popoli europei. L’accordo del 1946 Degasperi Gruber tra Italia e Austria per l’autonomia del Trentino Sud Tirol (Alto Adige in italiano) segue sicuramente questo solco.

Oggi la riforma Calderoli dell’Autonomia differenziata non può certo dirsi una riforma a livello europeo, ma può contribuire a dimostrare che l’autonomia serva per interpretare le esigenze dei territori, facendo capire che questa idea di autonomia non porta via risorse a nessuno, nè sfascerà l’Italia, ma amplificherà l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Questo significa da una parte che si assisterà ad una diminuzione delle spese pubbliche e quindi nel tempo si riuscirà a diminuire il debito pubblico e le tasse e d’altra parte porterà un maggiore finanziamento delle attività di interesse del territorio per aumentare i posti di lavoro e creare un maggiore benessere per tutti.

Angelo Veronesi

segretario Lega Lombarda Saronno