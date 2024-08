news

La principale meme coin su Base, Brett, ha ottenuto una quotazione su Binance Futures, un evento che potrebbe rivoluzionare il futuro di questa criptovaluta.

È partito il Perpetual Contract BRETTUSDT che permette agli utenti di Binance Futures di scambiare questa meme coin con una leva fino a 50x. Anche l’exchange sudcoreano Upbit ha aggiunto Brett e Pepe alla sua lista di criptovalute.

Le meme coin continuano a catturare l’attenzione dei principali exchange, proprio mentre il mercato delle criptovalute sembra pronto per un’importante fase rialzista.

Ad esempio, la nuova meme coin PlayDoge (PLAY), legata al mondo GameFi, sembra sulla buona strada per essere quotata sugli exchange di primo livello, dopo il successo della sua ICO conclusa il 26 agosto. Si vocifera che potrebbe essere listata anche su Binance, grazie alla forte domanda iniziale e alle somiglianze con Floki.

Il prezzo di Brett Coin è salito vertiginosamente dopo la quotazione su Binance Futures

Il prezzo di BRETT è aumentato di quasi il 40% rispetto ai minimi settimanali di $0,74, raggiungendo un massimo di $0,102 prima di un lieve ritracciamento. Al momento, la principale meme coin su Base è scambiata a $0,092.

Non sorprende che BRETT stia registrando un forte aumento nel volume di scambi delle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinMarketCap. Attualmente, il volume giornaliero ha raggiunto i $90 milioni, con un aumento di quasi il 300% rispetto al giorno precedente.

Il token Brett ha già colpito positivamente gli investitori grazie alla sua resilienza. Il noto analista Trader Kooistra (@Larskooistra_) ha descritto il suo grafico dei prezzi come “uno dei più solidi in tutto il settore”. Ha anche sottolineato che BRETT è come una scommessa che fa leva su Bitcoin e che mostra una forte correlazione con esso.

Tuttavia, i rialzisti non possono ancora cantare vittoria. BRETT sta infatti ancora faticando guardando a diversi indicatori chiave delle medie mobili su base giornaliera e settimanale.

Per confermare un trend rialzista, BRETT dovrà superare la media mobile esponenziale a 10 settimane, attualmente intorno a $0,098. Allo stesso modo, la media mobile esponenziale a 100 giorni rappresenta una resistenza cruciale, posizionata a $0,097.

Nonostante queste sfide, la principale meme coin su Base potrebbe beneficiare molto dalla sua correlazione con Bitcoin.

Oggi, infatti, BTC è salito di quasi il 5% e sembra pronto a puntare verso nuovi massimi storici. Inoltre, la Federal Reserve dovrebbe iniziare il suo allentamento quantitativo a settembre, il che potrebbe portare nuovo capitale nel mercato delle criptovalute.

In questo contesto, Bitcoin e meme coin come Brett e Pepe potrebbero raggiungere nuovi massimi storici. Inoltre, la ripresa nei sondaggi del candidato pro crypto Donald Trump è un altro segnale positivo per il mercato.

Perciò, questo potrebbe essere un buon momento per investire nel token Brett, visto che attualmente il suo valore è oltre il 50% al di sotto del massimo storico. Con le recenti quotazioni su Binance e Upbit, nuovi massimi potrebbero essere vicini per questa meme coin leader su Base.

PlayDoge potrebbe essere la prossima a ottenere una quotazione su Binance?

Binance è molto selettiva con le sue quotazioni di meme coin, ma PlayDoge (PLAY) sembra avere le caratteristiche giuste per attirare l’attenzione del prestigioso exchange, o almeno di piattaforme simili come Bybit.

La nuova meme coin $PLAY ha ricevuto un forte sostegno dalla comunità fin dall’inizio della sua prevendita, raccogliendo già oltre $6 milioni nella sua ICO.

Con la prevendita che si concluderà il 26 agosto, l’entusiasmo intorno al progetto è alle stelle.

Un aspetto interessante è che PlayDoge presenta diverse somiglianze con Floki, una delle meme coin già quotate su Binance.

Entrambe sono meme coin multichain, attive sia su Ethereum che su BNB Smart Chain. Inoltre, PlayDoge offre un programma di staking, che permette agli acquirenti di ottenere un reddito passivo su entrambe le blockchain.

PlayDoge sta anche lanciando un progetto Play-to-Earn, in una versione modernizzata del Tamagotchi. A differenza di Valhalla di Floki, il gameplay di PlayDoge è molto più semplice e adatto ai principianti, simile a Notcoin e Hamster Kombat.

Per questi motivi, PLAY sembra un ottimo candidato per essere quotato su exchange di primo livello, e si vocifera che Binance potrebbe essere interessato.

Tuttavia, gli investitori più esperti sono ottimisti su $PLAY anche senza una quotazione su Binance, e alcuni ritengono che i primi acquirenti potrebbero vedere ritorni fino a 100x l’investimento.

