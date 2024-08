CERIANO LAGHETTO – “Siamo stati inseriti nel girone R di Seconda categoria, e come in ogni agosto che si rispetti la fantasia inizia a viaggiare verso le battaglie sportive che ci aspetteranno, con alcune consolidate avversarie e altre nuove conoscenze”: esordiscono così i dirigenti della Frazione calcistica Dal Pozzo, iniziando a pensare alla nuova stagione.

Nel raggruppamento rimangono alcune squadre del girone dell’anno scorso: il Cesano Maderno che terminò 8°, la Cogliatese arrivata appaiata al Dal Pozzo, il Giussano che arrivò 9°, il Molinello 5° ma fuori dal playoff per avere avuto più di 9 punti dalla seconda, il Novedrate che si salvò vincendo i playout , il Figino 7°, la Polisportiva Veranese 6°, la Virtus Cermenate 10° ma in semifinale di Coppa di Lombardia e la Stella Azzurra Arosio che terminò seconda e che pur vincendo i playoff contro il Bulgaro rimase in Seconda categoria per aver schierato un giocatore squalificato, andando così a perdere per 3-0 a tavolino. “Possiamo quindi dire che bene o male – e ad eccezione di Stella Azzurra e Novedrate – sono rimaste tutte le squadre che hanno occupato la parte centrale della classifica – riepilogano dal Dal Pozzo – A queste si aggiunge la Celtica neo-promossa dalla terza categoria e con grandi ambizioni. Dal girone S dell’anno scorso arrivano la Pol. Di Nova arrivata 3ª e sconfitta solo in finale di Coppa Lombardia, l’Aurora Desio 1922 che già incontrammo anni fa in Coppa Lombardia, che è arrivata 4ª, il Varedo che incontriamo per la prima volta e arrivato a metà classifica e rincontriamo il Mascagni, che si è salvato lo scorso anno e ci rievoca bellissimi ricordi per aver proprio vincendo contro di loro festeggiato la promozione due anni fa. Infine incontriamo il Db Calcio Cesano Maderno, retrocesso dalla Prima Categoria dopo i playout contro il Luisago Portichetto. Dietro ognuno dei simboli che vedete nella grafica c’è una storia, ci sono persone che si sbattono, ci sono allenatori e calciatori ambiziosi. Ogni realtà è a sé stante, noi forti di quello che siamo sempre stati e di ciò che siamo diventati siamo felici e orgogliosi di poterli affrontare sul campo”.