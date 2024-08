Calcio

SARONNO – Nel pomeriggio odierno la Lega dilettanti ha reso noto il calendario del campionato 2024-2025 di Eccellenza. Per il Fbc Saronno debutto casalingo contro l’Ispra, che una delle matricole, neo promossa dalla Promozione, domenica 8 settembre alle 15.30.

Stesso orario ed impegno esterno per la Caronnese contro il Vergiate, mentre l’Ardor Lazzate va in trasferta contro il Sedriano, che è un’altra matricola.

Le gare di Coppa Italia

In precedenza il debutto ufficiale, per tutti, in Coppa Italia: le gare dei gironi iniziano mercoledì 28 ma il Fbc Saronno osserverà il turno di riposo, con prima partita domenica 1 settembre a Castelli Calepio nella Bergamasca (nello stesso girone anhe l’Olginatese, che affronterà il Saronno il 18 settembre). Il 28 agosto alle 20.30 Cazzagobornato-Caronnese e nella stessa data Ardor Lazzate-Arcellasco.

22082024