Neiro Ethereum (NEIRO) è una meme coin che ha preso alla sprovvista molti investitori. Nasce infatti come progetto che tenta di capitalizzare sul successo della principale meme coin, Dogecoin (DOGE), ottenendo anche un buon riscontro da parte della community affezionata a questi simpatici cagnolini.

La narrazione di NEIRO è ciò che ha catturato subito l’attenzione, dal momento che è stata presentata come la sorella di Doge. Questa è stata infatti adottata dalla proprietaria di Kabosu, la cagnolina che ha ispirato il meme Doge. I trader si sono subito affezionati a questa nuova icona dello spazio meme, acquistando di conseguenza il token e spingendone la capitalizzazione di mercato verso l’alto. NEIRO ha visto un all time high, ovvero un prezzo più alto di sempre a inizio luglio, raggiungendo il valore di 0,2853$.

Il sentimento è durato poco, però, con una correzione al ribasso nelle due settimane successive che ne ha dimezzato il valore. Negli ultimi sette giorni NEIRO ha perso il 23% del valore, ma nell’ultima giornata questo è nuovamente salito a 0,1712$, con segnali di ripresa che sembrano aver rassicurato gli investitori. Il volume di scambio nelle ultime 24 ore è aumentato del 49%, segno che in molti hanno acquistato il dip. Potrebbe quindi essere troppo tardi per investire in NEIRO?

Neiro e le alternative

Secondo gli analisti, il token è ancora molto giovane e non si può avere una curva che preveda in maniera accurata l’andamento della meme coin. In aggiunta, ha un market cap molto contenuto rispetto ai giganti del settore. Il fatto che non abbia ancora raggiunto exchange importanti come Binance potrebbe essere un ottimo indicatore, con spazio di crescita. Ciò che però lascia l’incertezza è nella poca utilità della criptovaluta, che non ha altra funzione se non quella speculativa. Si rivela quindi una meme coin per investitori con alta tolleranza al rischio.

Il token, come già accennato, è in risalita e ha fatto registrare un aumento del 25% del valore nelle ultime 24 ore, questo potrebbe quindi significare che un pump si sta avvicinando. Acquistare ora potrebbe rivelarsi rischioso e a godere dei maggiori guadagni in caso di aumento ulteriore saranno principalmente i trader che hanno puntato sul dip.

Al netto della situazione attuale, ci sono delle alternative per chi punta a ottenere potenziali ritorni. Si tratta di progetti in prevendita che possono garantire migliori opportunità sul lungo periodo. Tra questi spicca Base Dawgz, progetto in presale che ha una sua utilità e possibilità di crescita.

Inter-operatività con Base Dawgz (DAWGZ)

Quando si parla di meme coin si pensa sempre a token che, oltre all’aspetto meme che diverte la community, abbiano ben poco da offrire. Sebbene questa affermazione poteva essere veritiera qualche anno fa, ormai la situazione è ben differente. I nuovi progetti in prevendita puntano tutti a una base di utilità che possa spingere il token sul lungo periodo. Tra i più recenti spicca Base Dawgz (DAWGZ), una meme coin che usa tecnologie Web3 moderne per rendere il token nativo scambiabile su diverse blockchain.

Quelle supportate saranno Base, Avalanche, Binance Smart Chain, Ethereum e Solana. L’idea è quella di offrire la possibilità di scambiare il token dove si preferisce, convogliando tale idea tramite uno sport estremo come il Base Jumping. La mascotte del progetto, uno Shiba Inu, è vestito infatti con una tuta alare che ricorda quelle usate dagli sportivi.

L’interesse crescente per questo token è dimostrato dai 3 milioni di dollari raccolti in finanziamenti. I partecipanti alla presale, possono anche posizionare in staking i propri token, bloccandoli per ottenere ricompense annuali con percentuale dell’813%.

Al momento il token ha un costo di 0,008173$ e sebbene sia un importo particolarmente basso, è destinato ad aumentare nel tempo durante la fase di presale, per poi vedere potenzialmente un picco al momento della quotazione ufficiale sui principali exchange.

Per seguire tutte le fasi del progetto e unirsi alla community è possibile seguire la pagina X ufficiale, che conta al momento oltre 5.000 follower, nonché il canale Telegram del progetto, con più di 8.000 utenti.

