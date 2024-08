iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Intervento dei mezzi di soccorso ieri mattina alle 10.10 in un’azienda di via Campo dei fiori a Venegono Superiore, dove era stato segnalato ad Areu un infortunio. Sul posto è arrivata l’automedica e l’ambulanza della Croce rossa ed è stato soccorso un uomo di 58 anni, che è stato quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Circolo di Varese, non in pericolo di vita.

Sul posto sono accorsi per gli accertamenti del caso – è la prassi in queste circostanze – anche i carabinieri della Compagnia di Saronno (che sono competenti per ambito territoriale) ed è arrivata anche una squadra del comando dei vigili del fuoco.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una automedica in servizio sul territorio della provincia di Varese)

22082024