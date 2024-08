Misinto

MISINTO – Il 7 settembre alle 17, l’Oratorio di Misinto ospiterà “Pedaliamo con il Sorriso”, una pedalata di beneficenza organizzata in favore dell’associazione Insieme per Fily. L’evento si svolgerà nel suggestivo Parco delle Groane, in concomitanza con il memorial in ricordo di Filippo, previsto per il 7 e 8 settembre.

La partecipazione è aperta a tutti, nel rispetto delle norme del codice della strada e della sicurezza, con la guida di mountain bike certificata. Le iscrizioni hanno un costo di 10 euro per adulti e 5 euro per bambini fino agli 8 anni. E’ possibile presentare la propria iscrizione all’associazione Cs Misintese, all’associazione Mbk Cogliate, o all’oratorio di Misinto. Alternativamente è possibile anche iscriversi inviando un’email all’indirizzo [email protected] o contattando il numero di cellulare 331570698.

La giornata si concluderà con un’area ristoro e un concerto live alle 21:30 all’oratorio.

L’associazione “Insieme per Fily” si occupa di assistenza sanitaria e beneficenza a favore dei bambini e ragazzi affetti da tumore o altri gravi patologie e alle loro famiglie, portando loro doni (ad esempio giocattoli, tablet, consolle, ecc), fornendo articoli sanitari ai bambini e ragazzi malati anche attraverso le loro famiglie o le strutture sanitarie, organizzando gite, visite e giornate di svago sia per i piccoli malati che per i loro genitori. Inoltre l’associazione dà anche il proprio supporto occupandosi di prima assistenza familiare, ad esempio dando un primo aiuto ai genitori dei bambini malati, costretti a lasciare la propria abitazione ed affrontare viaggi e soggiorni più o meno lunghi e ricorrenti, trovando per questi genitori soluzioni presso strutture idonee ad accoglierli

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti