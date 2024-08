Comasco

MOZZATE – Più illuminazione nella stazione di Mozzate: sono stati completati nei giorni scorsi i lavori nel piazzale, finalizzati a rendere la stazione anche un posto più sicuro. Un intervento che mira a far sentire più al sicuro i pendolari, soprattutto nelle ore serali o nei tardi pomeriggi invernali.

A dare comunicazione è il gruppo Passione Civica Mozzate, con un post su Facebook.

Un simile

“Grazie alla preziosa collaborazione con Ferrovie Nord, la stazione di Mozzate è ora dotata di una nuova illuminazione. Questo intervento non solo garantisce una maggiore sicurezza per tutti i viaggiatori, ma rende anche l’ambiente più accogliente per tutti.”

(foto dalla pagina Facebook di Passione Civica: lavori finiti in stazione a Mozzate)

