Cronaca

SARONNO – Nemmeno il periodo più vacanziero dell’anno riduce il problema della sosta selvaggia a Saronno in concomitanza con il mercato cittadino.

Ieri, mercoledì 22 agosto, intorno alle 1030 una donna ha lasciato la propria vettura in via Tolstoj praticamente in mezzo alla strada e in modo da ostruire il passaggio ai residenti. E’ stata chiamata la polizia locale che arrivata sul posto non ha potuto far altro che chiamare il carroattrezzi.

La conducente è arrivata mentre la vettura veniva caricata: ha pagato l’uscita e ha riavuto la propria vettura. Quella della mancanza di posti auto intorno al quartiere in cui si estende il mercato cittadino è un problema noto che spesso si traduce in casi estremi di sosta selvaggia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti