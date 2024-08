Cronaca

SARONNO – Movimentato episodio ieri pomeriggio in piazza Cadorna davanti alla stazione cittadina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure ad un 24enne che poi è stato portato all’ospedale di Saronno in codice verde.

Ma cosa è successo? Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia cittadina che come detto sono intervenuti nel giro di pochi minuti rispondendo alle chiamate allarmate dei residenti. Secondo le prime testimonianze il 24enne sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina messo in atto da 3 stranieri. Ne è nato un parapiglia con altri stranieri presenti. Il risultato è stato il fuggifuggi generale quando in lontananza si sono sentite le sirene dei carabinieri e dell’ambulanza.

L’episodio è avvenuto alle 14,30. Solo qualche giorno fare era stato preso di mira un viaggiatore lui aggredito sulla banchina.

