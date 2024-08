SARONNO – Con una nota condivisa su Facebook l’Amministrazione comunale ricorda ai saronnesi le scadenze per il pagamento della tassa rifiuti.

Ecco la nota

Come annunciato ad inizio giugno, quest’anno la riscossione della Tari (tassa rifiuti) da parte della Saronno Servizi è fissata in unica rata o in tre rate a partire da mese di settembre. I cittadini potranno saldare l’intera quota dovuta entro il 16 settembre, oppure suddividere il pagamento in tre rate con scadenze, rispettivamente, il 16 settembre, il 31 ottobre e il 16 dicembre 2024.