SARONNO – E’ stata avvisata oggi giovedì 22 agosto e sarà recuperata nella giornata di domani venerdì 23 agosto. Il riferimento va alla tartaruga non autoctona segnala oggi pomeriggio nel torrente Lura all’altezza del ponticello di via Tommaseo.

L’animale era perfettamente a suo agio e non appariva sofferente ma trattandosi di una specie che abitualmente non vive sulle sponde del torrente Lura la decisione è stata quella di provvedere nella giornata di domani ad un recupero in modo da garantirle una soluzione più consona e non impattante sull’ecosistema del torrente.

A mobilitarsi in seguito alle chiamate di alcuni passanti la polizia locale, gli ispettori ambientali e anche i responsabili del Parco Lura allertati dell’avvistamento.

Già in passato era stata “recuperata e salvata” una tartaruga sempre nello stesso punto del torrente. E’ probabile che si tratti di animali abbandonati da padroni che le avevano a casa incuranti delle ricadute sull’ecosistema.

