SARONNO – Appello ai saronnesi ad occupare per un giorno i parcheggi per attività che non sia la sosta. E’ quello che arriva dall’Amministrazione comunale in vista del Parking day.

Ecco la presentazione dell’iniziativa: “Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione comunale propone una giornata di diverso utilizzo degli stalli della sosta di un’area della città per promuovere la rigenerazione urbana. Il prossimo park(ing) day è in programma per sabato 21 settembre, durante la settimana della mobilità sostenibile, e coinvolgerà la zona antistante il parco ex Seminario, con la destinazione, per attività varie, di 11 stalli di sosta lungo via Monsignor Castelli. Chiunque voglia far domanda per l’assegnazione di uno spazio, dovrà compilare la modulistica e inviare la documentazione entro il 6 settembre”.