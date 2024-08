Softball

HAARLEM – Buona giornata quella di oggi per l’Inox Team Saronno alla Coppa delle Coppe che si sta svolgendo ad Haarlem nei Paesi Bassi.

Nel match mattutino le saronnesi hanno superato nettamente, in rimonta, la formazione austriaca delle Wiener Neustadt: dalla pedana di lancio Chiara Rusconi (e la closer Alice Ghillani) hanno ben contenuto le avversarie, mentre le nerazzurre si sono rivelate molto prolifiche in attacco, un successo netto per 11-3.

Anche nella seconda partita, quella del pomeriggio, una vittoria in rimonta, più complicata, contro l’ostico Tempo Praga della Repubblica Ceca: gara nel segno del botta e risposta sino al finale, che è stato decisamente di marca saronnese, anche grazie ad un triplo di Lozada che ha definitivamente consentito all’Inox Team di prendere il largo: 9-4. Buona prova in pedana di lancio della saronnese Christina Toniolo.

Il programma di venerdì

Venerdì ultima giornata della fase a girone: alle 11.15 Saronno affronta le francesi Les Pharaons, che sono allenate dal caronnese Argenis Blanco, mentre alle 18 ci sarà la più difficile sfida con le olandesi Roef. Sabato semifinali e finali.

(foto: un momento di Inox Team Saronno-Tempo Praga. Credit: DFotografie)

22082024