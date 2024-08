iltra2

TRADATE – Incidente stradale ieri alle 11.30 a Tradate in via dei Pradacci dove per una caduta dalla bicicletta è stata occorsa una donna di 68 anni. Sul posto, dopo la chiamata di alcuni passanti al 118 per chiedere soccorsi, nel giro di poco è intervenuta una ambulanza del Sos di Appiano Gentile, a seguire è avvenuto il trasporto all’ospedale tradatese proprio sulla autolettiga.

Visitata e sottoposta alle prime cure direttamente sul luogo del sinistro dal personale sanitario, la paziente ha comunque evendiziato un quadro clinico decisamente tranquillizzante; riportato soltanto lievi escoriazioni, le sue condizioni non sono affatto apparse preoccupanti ed è stata dunque sottoposta alle cure del caso al pronto soccorso del nosocomio cittadino.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

22082024