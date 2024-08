Comasco

TURATE – Il Comune di Turate annuncia un evento musicale, che si terrà il 30 agosto alle 21 nella sede comunale in via Vittorio Emanuele 2. La serata sarà impreziosita dalla esibizione della pianista Angela Spadaro, in concerto.

Il “Candlelight Summer Piano Concert” non sarà solo un’occasione per godere della bellezza della musica, ma anche un momento per ricordare un evento significativo avvenuto il 24 luglio 2023. La performance di Angela Spadaro, illuminata dalla calda luce delle candele, creerà un’atmosfera intima e riflessiva, perfetta per commemorare quella giornata speciale.

Questo concerto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’associazione culturale “Ritagli musicali”, in collaborazione con il Comune di Turate, con l’obiettivo di offrire alla comunità eventi culturali di alta qualità e di promuovere il talento artistico locale.

L’evento è aperto a tutti gli appassionati di musica e a coloro che desiderano trascorrere una serata immersi nella bellezza delle note pianistiche, in un ambiente suggestivo e ricco di emozioni. Non mancate a questo appuntamento imperdibile, che unisce l’arte, la memoria e la comunità in un’unica serata estiva.

(foto archivio: il Municipio di Turate)

23082024