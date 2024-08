Sport

SARONNO – Giunti al quinto giorno di preparazione pre-stagionale, è tempo dei primi test in campo per i biancoazzurri. Domani sera coach Stefano Gambaro guiderà per la prima volta la squadra nell’ambito di una prestigiosa amichevole. Palla a due alle 18, al PalaPrealpi di Seveso, l’AZ Robur Saronno sfiderà l’Acqua San Bernardo Cantù. I bianco blu, militanti in Serie A2, la passata stagione hanno sfiorato l’accesso in Serie A arrivando a giocare la finale playoff contro Trieste che peró ha avuto la meglio. Un avversario dunque di primissimo livello per la Robur che potrà così sin da subito confrontarsi con squadre di categoria superiore.

Inizialmente prevista a porte chiuse, l’amichevole è invece stata aperta ai tifosi. Come si legge sul sito della società, l’accesso al PalaPrealpi sarà gratuito per tutti i tifosi bianco blu e bianco azzurri.

