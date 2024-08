Groane

CESANO MADERNO – L’installazione di telecamere mobili per contrastare l’abbandono di rifiuti e la chiusura definitiva di uno dei due varchi d’accesso per rafforzare la sicurezza dell’area. Sono questi gli interventi effettuati nei giorni scorsi dal Comune di Cesano Maderno, in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, nel parcheggio di via Manzoni, situato proprio all’ingresso della Milano-Meda.

Un luogo dove, purtroppo, ripetutamente è stata riscontrata la presenza di rifiuti e su cui l’Amministrazione Comunale e la Provincia di Monza e Brianza hanno sottoscritto un accordo per la gestione temporanea, grazie anche all’interessamento del Consigliere provinciale Michele Santoro. A seguito dell’accordo e nelle more che l’area ricadente nel quartiere Binzago sia interessata dai cantieri per la nuova Pedemontana, con un impegno economico suddiviso in parti eguali le due Amministrazioni hanno dato il via ad una serie di interventi che hanno come unico obiettivo quello di contrastare l’abbandono dei rifiuti, facilitare l’individuazione di eventuali responsabili e potenziare i livelli di sicurezza dell’area, molto utilizzata anche in fascia serale in virtù della sua posizione strategica, presidiandola con strumenti elettronici”.

Nei giorni scorsi si è dunque provveduto all’allestimento della videosorveglianza “intelligente” (che consente il monitoraggio delle targhe di possibili abbandoni di rifiuti): si è scelto di privilegiare un sistema mobile che potrà essere usato anche in altri luoghi senza ulteriori costi per il Comune (che ne ha curato l’installazione). Contestualmente si è provveduto alla chiusura, con new jersey in cemento, del varco est (quello più adiacente alla Milano-Meda), migliorando il monitoraggio dei veicoli che utilizzano l’area di sosta e facilitando la possibilità di sanzionare eventuali responsabili di comportamenti non corretti.

Oltre all’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale nel parcheggio, sono state introdotte anche alcune modifiche alla viabilità con l’aggiunta di due nuovi segnali di Stop: il primo posizionato all’intersezione tra il tratto discendente dir. ovest del Ponte P12 e le vie Manzoni e Spluga, il secondo in uscita dall’accesso del parcheggio. Nei prossimi giorni spetterà alla Provincia l’ultima pulizia dell’area prima che venga ufficialmente presa in carico dal Comune di Cesano Maderno che ne curerà la gestione ordinaria.

Assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso: “Il parcheggio di via Manzoni è stato da sempre attenzionato dall’Amministrazione, anche se area non di nostra proprietà. Il dialogo tra Enti si è rivelato decisivo per darci la possibilità di intervenire. In tempi rapidi, infatti, subito dopo la sigla del Protocollo, abbiamo attivato le fasi amministrative necessarie e dopo i sopralluoghi compiuti con le ditte

specializzate ed i tecnici, si è potuto intervenire modificando i varchi di accesso e la segnaletica, nonché attivando il sistema di videosorveglianza che auspico ci permetterà di eliminare, finalmente, situazioni di maleducazione e conferimento illegittimo di rifiuti. Questo è uno dei primi tra i numerosi interventi che si stanno realizzando nelle zone della città che sono ciclicamente interessate dal fenomeno incivile dell’abbandono di rifiuti grazie anche all’ausilio di sistemi di videosorveglianza e di controllo del territorio. Sul decoro e sul rispetto delle basilari regole di convivenza civile il nostro impegno resterà sempre massimo”.