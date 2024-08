Altre news

SARONNO – Oggi la giornata è in prevalenza soleggiata, con solo qualche nube sparsa al mattino, e non sono previste piogge. La temperatura massima registrata raggiunge i 30°C, mentre la minima si attesta sui 22°C. Lo zero termico si trova intorno ai 4412 metri. I venti sono deboli, provenienti da Est-Sudest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Secondo 3BMeteo, non sono presenti allerte meteo nella zona.

La pressione atmosferica è in aumento, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nelle basse pianure occidentali, i cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti vedono ampie e veloci schiarite dalla tarda mattinata, con cieli che diventano sereni o poco nuvolosi. Sulle basse pianure orientali e sulle pedemontane-alte pianure, la giornata è prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino. Sulle Prealpi occidentali, i cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti si rasserenano ampiamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle Orobie, si alternano nubi sparse e schiarite, con una tendenza serale all’aumento della copertura nuvolosa fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sulle Prealpi orientali, la giornata è caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a cieli più sereni in serata. Anche sulle Alpi Retiche, nubi sparse e schiarite si alternano per tutta la giornata. I venti, deboli, provengono dai quadranti orientali e successivamente ruotano verso sud-ovest. Lo zero termico si attesta intorno ai 4400 metri.