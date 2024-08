Città

SARONNO -Ragazzo aggredito da tre stranieri in stazione a Saronno centro.

Tradate, Polfer arresta 51enne trovato in treno con la famiglia malgrado il divieto di avvicinamento.

Nemmeno il periodo più vacanziero dell’anno riduce il problema della sosta selvaggia a Saronno in concomitanza con il mercato cittadino. Intorno alle 10.30 una donna ha lasciato la propria vettura in via Tolstoj praticamente in mezzo alla strada e in modo da ostruire il passaggio ai residenti.

Con un 3-0 il Fbc Saronno (Eccellenza) prosegue imbattuto il suo pre-season in vista della nuova annata agonistica: ieri sera si è tenuta l’amichevole a Milano sul campo del Barona Sporting che milita in Promozione. Ad aprire le segnature il giovane talento Cabezas al 8′.

23082024