Garantire al neonato un sonno tranquillo è una delle principali sfide che i neogenitori si trovano ad affrontare. Durante i primi mesi di vita, infatti, il ritmo sonno-veglia del bebè è ancora irregolare e i risvegli notturni sono piuttosto frequenti.

Tuttavia, con i giusti accorgimenti, è possibile migliorare la qualità del sonno del bambino, creando un ambiente adeguato che lo aiuti a dormire più a lungo, favorendo così il suo benessere complessivo e il suo sviluppo.

La giusta temperatura e l’importanza della routine quotidiana

Uno dei primi fattori da considerare per favorire il sonno del proprio neonato è mantenere la stanza in cui dorme a una temperatura adeguata. Gli esperti, in questo caso, raccomandano un ambiente intorno ai 20 gradi, così da evitare sia il surriscaldamento che un’eccessiva freschezza.

Successivamente, è essenziale stabilire una routine serale abbastanza regolare. Oltre alle classiche attività che includono l’allattamento, il bagnetto e le coccole, sarebbe opportuno introdurre anche un momento di relax finale che prepari il bambino alla nanna. Ciò aiuta il piccolo a sentirsi rassicurato e a riconoscere i segnali che indicano l’arrivo del momento di dormire.

La luminosità della stanza, in aggiunta, dovrebbe essere regolata con attenzione: luci soffuse e toni caldi favoriscono la produzione di melatonina, l’ormone del sonno, e aiutano il bambino a rilassarsi naturalmente prima di addormentarsi.

Garantire un sonno sicuro e confortevole con gli accessori giusti

Per assicurarsi che il neonato dorma in tranquillità, naturalmente, occorrono anche i giusti accessori. Oltre a culla, lettino e materasso di qualità, è importante considerare l’uso di lenzuola morbide e traspiranti, un cuscino adeguato all’età, ed eventualmente una coperta leggera.

Un accessorio spesso sottovalutato, che oggi è diventato praticamente indispensabile nel corredino dei più piccoli, è il sacco nanna neonato. A differenza delle coperte tradizionali, che possono facilmente spostarsi durante la notte, avvolge il bebè durante le ore di riposo, garantendo sonni confortevoli.

Oltre a permettere al piccolo di muoversi liberamente, è realizzato in tessuti traspiranti e morbidi, che aiutano a mantenere una temperatura corporea costante. Si tratta, poi, di un articolo particolarmente utile nei primi mesi di vita, quando il bambino ha bisogno di sentirsi avvolto e protetto, favorendo un sonno più sereno e prolungato.

Così, infine, anche i genitori possono trarre beneficio dall’uso del sacco nanna, sapendo che il loro piccolo è al sicuro e al caldo durante tutta la notte.