Nel 2024 l’idea di divertirsi con i videogiochi e guadagnare denaro allo stesso tempo potrebbe sembrare ancora incredibile a molti, ma in realtà esistono da tempo giochi online che permettono di ottenere un reddito aggiuntivo attraverso il gaming. Con l’introduzione della tecnologia blockchain, sono stati sviluppati numerosi giochi cripto innovativi che premiano i giocatori grazie al modello Play-to-Earn (P2E).

Guadagnare con il cripto gaming

Il cripto gaming offre diverse opportunità per generare guadagni. Il cuore di questi giochi è il modello Play-to-Earn, che permette di accumulare criptovalute o NFT completando missioni, superando livelli, partecipando a competizioni o sconfiggendo avversari. Le criptovalute o gli NFT ottenuti possono poi essere convertiti in denaro reale tramite exchange o mercati online.

Un’altra modalità di guadagno è il trading di NFT, ampiamente utilizzati nei giochi cripto. Oggetti come equipaggiamenti, personaggi o terreni virtuali vengono rappresentati come NFT sulla blockchain, e il loro valore può aumentare grazie all’abilità nel gioco o a strategie di trading intelligenti. Tuttavia, molti giochi in criptovalute passati hanno fallito a causa di meccaniche interne poco sofisticate.

Recentemente, un nuovo gioco basato su cripto, Shiba Shootout, ha catturato l’attenzione degli investitori grazie al suo coinvolgente gameplay ispirato al Far West. Questo gioco, disponibile su Google Play e App Store, utilizza personaggi basati sulla popolare meme coin Shiba Inu.

Opportunità di investimento anticipato in Shiba Shootout

Una caratteristica distintiva di Shiba Shootout è la possibilità per gli investitori privati di entrare presto nel progetto, partecipando alla presale del token SHIBASHOOT. Al momento, il prezzo di un token è di soli $0,0199, offrendo un’opportunità interessante per chi desidera investire nei nuovi Meme Gaming Token.

Il gioco è incentrato su duelli e sparatorie nel selvaggio West, dove abilità e tattica sono essenziali per vincere. I giocatori possono guadagnare token SHIBASHOOT attraverso la partecipazione e la vittoria nei duelli. Inoltre, il gioco offre altre modalità di guadagno, come lo staking dei token o la partecipazione alla “Lucky Lottery”.

Essendo disponibile sia su Android che su iOS, Shiba Shootout ha un grande potenziale per raggiungere un’ampia base di utenti, grazie alla combinazione del tema del selvaggio West con le moderne funzionalità cripto Play-to-Earn.

