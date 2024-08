Groane

LAZZATE – L’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando per l’assegnazione di borse di studio destinate a studenti in uscita dalla scuola primaria di primo grado e dalla scuola secondaria di primo grado.

Si tratta di un ulteriore strumento messo a disposizione delle famiglie per rafforzare il diritto all’istruzione per sostenere la formazione culturale delle nuove generazioni allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e per incoraggiare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità professionali e culturali.

Il contributo complessivo messo a disposizione è di 3600 euro e sarà assegnato sulla base di una graduatoria distinta per ogni tipologia di ciclo di studi.

Sono a disposizione in totale 6 borse di studio da 250 euro ciascuna per studenti usciti dalla scuola primaria di primo grado e 6 borse di studio da 350 euro ciascuna per studenti usciti dalla scuola secondaria di primo grado.

La graduatoria sarà stilata con un punteggio per il profitto al quale si aggiungerà un punteggio per la situazione economica (Isee). Ad ulteriore parità di punteggio si darà priorità all’ordine di arrivo della domanda. I requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione delle borse di studio, sono indicati nel bando che si può trovare, insieme alla domanda di partecipazione, direttamente a questo indirizzo https://www.lazzate.com/servizi_online/servizi_scolastici/

“Con questa iniziativa, in aggiunta ai molti servizi e agevolazioni garantiti dal Piano per il diritto allo studio, vogliamo fornire un ulteriore sostegno alle famiglie degli studenti premiando il merito e valorizzando l’impegno dei ragazzi a scuola” commenta il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Loredana Pizzi.

La presentazione delle domande è già possibile. Le domande di partecipazione, debitamente compilate, dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Lazzate o inviate via mail a [email protected] improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2024.

