Una delle presale più riuscite del 2024 sta per concludersi.

L’ICO di PlayDoge (PLAY) terminerà il 26 agosto dopo aver raccolto la cifra impressionante di $6,1 milioni in poche settimane. Si prevede che questa cifra aumenti ulteriormente prima della chiusura, poiché molti investitori, presi dalla FOMO (Fear Of Missing Out), si stanno affrettando a comprare questa nuova meme coin in attesa del suo lancio ufficiale.

Grazie alla forte domanda per PLAY e alla sua utilità nel settore GameFi, alcuni investitori esperti la considerano già una delle migliori criptovalute da acquistare in questo momento.

Come ha fatto PlayDoge a raccogliere $6 milioni in presale?

PlayDoge ha sicuramente colpito gli investitori con la sua performance in prevendita, soprattutto in un momento di incertezza generale nel mercato delle criptovalute.

Ma la domanda per PLAY non è poi così sorprendente. Meme e GameFi sono due dei settori più popolari in questo ciclo di mercato rialzista, e PlayDoge ha saputo combinarli abilmente, unendo l’iconico meme di Doge con la nostalgia del Tamagotchi.

In pratica, i giocatori possono possedere una versione pixelata di Doge come animale domestico virtuale, che possono gestire tramite un’app per smartphone. Come nel Tamagotchi, devono nutrire, addestrare e giocare con il loro animaletto.

Ma c’è di più: PlayDoge offre ai giocatori la possibilità di guadagnare divertendosi. Completando una serie di avventure classiche in 2D, possono ottenere token PLAY e punti esperienza. I giocatori che accumulano più punti riceveranno ulteriori bonus e vantaggi.

Lo sviluppo di questo gioco Play-to-Earn è in anticipo rispetto ai tempi, e il team sta già condividendo anteprime e immagini sui social media, ricevendo feedback molto positivi dai giocatori. L’app sarà disponibile su App Store e Google Play subito dopo il lancio del token PLAY.

Come se non bastasse, i possessori di PLAY possono mettere in staking i loro token per ottenere ricompense interessanti. PlayDoge è una delle poche meme coin multichain che offre ricompense di staking su entrambe le sue chain, ovvero Ethereum e BNB Smart Chain.

Non c’è da sorprendersi se gli esperti considerano PLAY una delle migliori criptovalute da acquistare in questo momento.

PLAY è la migliore criptovaluta da comprare ora?

Il mercato delle criptovalute è pronto per una grande corsa al rialzo. La Federal Reserve sta per ridurre i tassi d’interesse il mese prossimo, e Donald Trump, candidato pro crypto, è tornato in modo sorprendente nella corsa presidenziale negli Stati Uniti.

In un contesto del genere, le meme coin, in particolare le nuove, torneranno sotto i riflettori. Abbiamo già visto quest’anno come alcune meme coin hanno trasformato i primi investitori in milionari nel giro di una notte. Per questo motivo, gli investitori più avveduti stanno cercando la prossima meme coin capace di moltiplicare i loro capitali per 100, e molti pensano che PlayDoge potrebbe essere quella giusta.

In fondo, PLAY non è una semplice meme coin. Il suo gioco Play-to-Earn l’ha già fatta emergere tra la folla, attirando paragoni con progetti come Floki, Notcoin e Hamster Kombat. Come Floki, anche PlayDoge è una meme coin multichain con un proprio programma di staking.

Perciò, quando gli esperti la definiscono una delle migliori criptovalute da comprare adesso, non stanno esagerando.

Dato che ha una bassa capitalizzazione, gli analisti ritengono che chi acquista presto potrebbe ottenere ritorni che vanno da 10x fino a 100x.

Tuttavia, chi è interessato ha solo 6 giorni per comprare PLAY al prezzo scontato della presale. Con tutto l’hype che circonda questa nuova meme coin, non sarebbe sorprendente se gli investitori che aspettano troppo dovessero acquistarla a un prezzo molto più alto sul mercato aperto.

Gli acquirenti interessati possono visitare il sito della presale di PlayDoge e utilizzare il widget over-the-counter per acquistare il token con pochi clic. È anche consigliato seguire i suoi account su X e Telegram per rimanere aggiornati sulle ultime novità, come la data di lancio del token.

