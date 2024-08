Calcio

SARONNO – Biglietteria online per il Fbc Saronno: chi vuole saltare la coda al botteghini, che resterà comunque sempre a disposizione all’ingresso dello stadio, in questa stagione può anche comprare i biglietti in anticipo direttamente sul web, e quindi presentarsi direttamente all’ingresso dello stadio di via Biffi. Senz’altro una bella comunità. per una iniziativa che si è concretizzata grazie all’acccordo fra la società calcistica del direttore generale Marco Proserpio e Diyticket.it. Tramite il relativo portale, è possibile acquistare il biglietto con carta di credito oppure con Mooney.

Prima occasione per testare questa novità, la partita amichevole di sabato pomeriggio contro il Seregno, ingresso a 7 euro. Tramite la piattaforma Mooney è, in alternativa, possibile prenotare online i biglietti (o chiamando lo 060406, anche con messaggio Whatsapp) e pagare in contanti entro 24 ore nei 45.000 Punti Mooney (bar, tabaccherie, edicole) in Italia.

Diy ticket, ovvero Do it yourself, offre biglietti per eventi sportivi, culturali e concerti.

Il Fbc Saronno è reduce dalla vittoria di ieri sera in amichevole contro il Barona Sporting.

(foto Letizia Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

23082024