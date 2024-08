Cronaca

SARONNO – Non è sfuggita a residenti e viaggiatori la presenza di diverse pattuglie dei carabinieri nella serata tra giovedì e venerdì nei pressi dello scalo di Saronno sud.

Si è tratta di un controllo del territorio messo in atto dalle forze dell’ordine contro i fenomeni di spaccio e degrado che da tempo interessano lo scalo di via Don Sturzo che tante prese di posizioni e proteste hanno provocato tra i viaggiatori. Sia i pendolari sia chi prende occasionalmente il treno lamenta da tempo un via vai continui di spacciatori e consumatori. Ad essere interessata dal fenomeno è un po’ tutta la stazione dalla banchina al sottopassaggio. A preoccupare anche le urla che spesso si sentono arrivare dalla zona boschiva.

Nel corso dell’anno si è registrato anche un accoltellamento ai danni di un ventenne il cui colpevole è stato identificato e arrestato dai carabinieri. Un episodio legato all’uso di una bicicletta da iscrivere proprio al fenomeno dello spaccio. Facile quindi capire, quindi, come i lampeggianti blu, siano stati accolti con apprezzamento sia dai residenti del quartiere sia dai viaggiatori che rientravano da una lunga giornata di lavoro o da un’uscita milanese.

