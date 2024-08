Cronaca

SARONNO – Sono stati i carabinieri della compagnia di Saronno a fermare nella notte tra mercoledì e giovedì il ladro che nottetempo si è introdotto in Municipio. Il suo obiettivo, come avvenuto in occasione di una precedente effrazione, erano le piccole casse dei distributori automatici ai diversi piani dell’edificio.

L’effrazione ha però fatto scattare l’allarme e ha portato sul posto una pattuglia dei carabinieri che è riuscita a bloccare l’intruso. Sulla vicenda ancora non è stata resa nota una ricostruzione ufficiale, soprattutto sulla quantificazione dei danni provocati dall’effrazione vera e propria e ai distributori automatici, ma l’accaduto è ormai di dominio pubblico. Del resto ci sarebbe stato una prima effrazione anche nella notte di domenica.

Non è purtroppo una novità. Negli ultimi anni sono stati diverse le intrusioni nel palazzo comunale avvenuta anche durante una delle ultime sedute del consiglio comunale. Questa volta però il ladro è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Ieri il sindaco Augusto Airoldi ha perfezionato la denuncia per l’accaduto come responsabile per l’Amministrazione.

