Softball

HAARLEM – Sarà la sfida tra le Sparks di Haarlem e l’Inox Team Saronno la finalissima della Coppa delle Coppe di softball, in corso a Haarlem, nei Paesi Bassi. Tuttavia, il maltempo ha costretto gli organizzatori a modificare il programma, cancellando le finali di consolazione. La finale per il bronzo tra Roef e Bonn Capitals si terrà alle 10, mentre la finalissima è stata anticipata dalla sera alle 12.30 per evitare la pioggia. Se non si riuscirà a giocare, la Coppa andrà alle Sparks, meglio classificate.

Con le Sparks è una rivincita: le saronnesi hanno perso solo contro le Sparks. Oggi le saronnesi hanno chiuso la fase a girone vincendo nettamente contro Roef (4-0) con un fuoricampo interno di Uxua Modrego; e vincendo in mattinata anche contro le francesi Les Pharaons, 16-3, in una gara condizionata dal forte maltempo e contrassegnata da molti stop forzati.

(foto di Fred Versiuis: una fase della gara fra Saronno e Les Pharaons)

23082024