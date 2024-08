Varesotto

VARESE- Alle 15.30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Luino, in località Colmegna per soccorrere un cervo rimasto bloccato all’interno di una piscina in disuso.

Probabilmente l’animale si era avvicinato per riuscire a bere, è caduto dentro e non è più riuscito ad uscire. Per fortuna è stato notato da cittadini che hanno dato l’allarme.

Con pazienza gli operatori dei pompieri sono riusciti ad avvicinarsi all’animale che era visibilmente spaventato e stremato, utilizzando alcune corde sono riusciti ad aiutare l’ungulato che con le poche forze rimaste si è spinto fuori restando sdraiato per qualche minuto sul bordo per riprendere le forze prima di alzarsi e sparire nel bosco.

(foto: il cervo rimasto bloccato in piscina)

23082024