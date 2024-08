news

Il token DAWGZ ha già raccolto $3 milioni in prevendita, che ha scadenza proprio il 28 agosto. Questa cifra colloca la meme coin nella classifica degli asset digitali più promettenti del 2024 e indica che il progetto si sta attrezzando e sviluppando sempre più per formare una comunità affiatata.

Il successo dell’asset dipende anche dal fatto che il progetto opera sulla blockchain Base e mira a portare qualità alla rete. Utilizzando la migliore tecnologia disponibile, il progetto si distingue per essere una multichain di alta qualità. Pertanto, all’interno dell’ecosistema Base Dawgz, gli investitori troveranno diverse caratteristiche molto interessanti.

Come già detto, la tecnologia sfruttata dagli sviluppatori è all’avanguardia. I processi all’interno dell’ecosistema avvengono tramite collegamenti tra le varie chain. In altre parole, avvengono attraverso il sistema del Bridging, che funziona come un portale. Le tecnologie Brigde e Wormhole sono quindi responsabili della qualità della connessione dell’ecosistema con altre reti. Il wormhole, ad esempio, funziona come un protocollo universale decentralizzato. In altre parole, questo programma collega le blockchain, garantendo l’interoperabilità tra i token supportati.

Da parte sua, la tecnologia Bridge è responsabile del miglioramento dell’usabilità del token, fornendo una buona esperienza all’utente. Il token fa funzionare le funzionalità in modo pulito, lasciando l’ecosistema del progetto Base Dawgz pronto per offrire funzioni innovative.

Base Dawgz può offrire ricompense redditizie

Base Dawgz si distingue per non essere solo un altro token speculativo, nonostante abbia una mascotte ispirata al classico Shiba Inu. Nonostante la presenza di un meme in grado di diventare virale e di attirare più investitori, l’attenzione non si concentra solo su questo. La popolarità del token è incentrata sulle sue funzionalità, sull’interoperabilità tra le blockchain e sulle entrate per la comunità.

Uno degli sforzi maggiori operati dal progetto è incentrato sull’aumento del coinvolgimento della comunità. Gli investitori, infatti, possono guadagnare una commissione fino al 10% se indirizzano altri nuovi utenti ad acquistare i token in prevendita. Gli sviluppatori hanno anche espresso l’interesse a creare vere e proprie ricompense per premiare la comunità per la sua fedeltà e il suo incoraggiamento riguardo i progressi del progetto.

Inoltre, a breve dovrebbe entrare in funzione un sistema di staking che aumenterà ulteriormente le possibilità di guadagno degli investitori.

DAWGZ ha buone probabilità di essere quotato

Grazie alla qualità del progetto e all’elevato potenziale dimostrato, gli investitori stanno bruciando le scorte di token Base Dawgz destinate alla prevendita in maniera piuttosto rapida. Ciò indica che la fase di raccolta fondi del progetto dovrebbe presto esaurirsi, aumentando il valore dei token.

Per il momento, i token DAWGZ vengono venduti solo sul sito ufficiale del progetto. Pertanto, gli investitori interessati a investire ora avranno ancora la possibilità di scoprire di più sul progetto e sulle sue caratteristiche.

Per acquistare a prezzo ridotto, gli investitori possono collegare il loro wallet digitale preferito al widget sul sito ufficiale e acquistare i token con ETH o USDT. Quindi è sufficiente indicare la quantità di asset che si desidera acquistare e cliccare su acquista. A questo punto non resta che attendere la fine della prevendita per reclamare i propri token e godersi il ricavato.

Conclusioni

Con la chiusura della prevendita alle porte, questo potrebbe essere il momento giusto per investire in un progetto come Base Dawgz, che ha molto da offrire sia grazie alle sue funzionalità multichain, sia a livello di ricompense per la community, sempre al primo posto per gli sviluppatori del progetto.

Acquistare è semplice, e comprare ora a un prezzo vantaggioso potrebbe rivelarsi la scelta giusta nel lungo termine, quando la criptovaluta sarà quotata su diversi exchange.

